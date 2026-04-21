"Muerte a la hora del té" en Netflix

El documental que intenta "desenmascarar" el mito mediático de Yiya Murano

La santafesina Vanessa Ragone, productora del film que llega a la plataforma el jueves 23 de abril, cuenta por qué decidieron darle la última palabra a los familiares de las víctimas y tratar de ver otras dimensiones de la "carismática" asesina que sedujo a la TV argentina desde los 70.