El pasado 9 de Julio, por la mañana, el gobernador Maximiliano Pullaro en Ceres con motivo de la inauguración de las obras de renovación de la Plaza Independencia de la ciudad de Ceres, en el dpto San Cristóbal. En el acto junto a la intendenta Alejandra Dupouy, el mandatario habilitó formalmente las mejoras financiadas con fondos provinciales, que incluyeron la reconstrucción de veredas, nueva iluminación LED, mobiliario urbano y espacios recreativos.
Actividad institucional
Ausencia justificada
La ausencia de Felipe Michlig en un acto encabezado por Pullaro en Ceres despertó comentarios hasta que trascendió el motivo de salud.
Maximiliano Pullaro en Ceres con motivo de la inauguración de las obras de renovación de la Plaza Independencia de la ciudad de Ceres
No pasó inadvertida la ausencia del senador departamental, Felipe Michlig, presidente provisional del Senado, uno de los armadores centrales de Unidos.
Luego se supo que Michlig fue afectado por una enfermedad infecciosa de tipo viral que lo tuvo en cama durante toda la última semana del receso invernal. El día antes del acto en Ceres, Michlig había estado en el Senado con varias reuniones, entre ellas con el intendente de Rosario, Pablo Javkin.
Allegados al legislador cuentan que se retiró del Senado malestar en el cuerpo y que una consulta médica lo obligó al reposo semanal.
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