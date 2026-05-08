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Máximo Kirchner fue operado en La Plata y quedó internado para controles

El diputado nacional fue intervenido quirúrgicamente este jueves en el Hospital Italiano de La Plata por un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral, según informó el centro de salud.

Máximo Kirchner fue operado por un cuadro de cistoadenoma bilateral. Foto: ReutersMáximo Kirchner fue operado por un cuadro de cistoadenoma bilateral. Foto: Reuters
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Máximo Kirchner fue operado este jueves en el Hospital Italiano de La Plata y permanece internado bajo observación médica. La información fue confirmada a través de un comunicado difundido por la institución sanitaria.

Según el parte oficial, el diputado nacional fue sometido a una intervención quirúrgica programada por un cuadro de “cistoadenoma parotídeo bilateral”.

El comunicado del Hospital Italiano

El texto lleva la firma del director general del Hospital Italiano de La Plata, Roberto D. Martínez, y detalla que la cirugía se realizó “de modo programado”.

El Hospital Italiano de La Plata difundió el parte médico este jueves.El Hospital Italiano de La Plata difundió el parte médico este jueves.

Además, el centro de salud informó que Kirchner se encuentra en “postoperatorio inmediato con buena evolución” y que continuará internado para controles y seguimiento médico.

El comunicado fue difundido este jueves por la mañana y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios nacionales.

Qué es un cistoadenoma parotídeo

La glándula parótida está ubicada a ambos lados del rostro, cerca de los oídos, y forma parte del sistema salival. Los cistoadenomas son tumores generalmente benignos que pueden desarrollarse en esa zona.

En el caso informado por el Hospital Italiano, el cuadro fue definido como bilateral, lo que implica compromiso en ambas glándulas parótidas.

Maximo Kirchner, son of Argentina's former President Cristina Fernandez de Kirchner who was found guilty of fraud and banned from holding public office by the country's Supreme Court, addresses the media, in Buenos Aires, Argentina, June 14, 2025. REUTERS/Matias BagliettoEl diputado nacional permanece internado para controles y seguimiento. Foto: REUTERS

Hasta el momento no trascendieron más detalles sobre los plazos de recuperación ni sobre futuras actividades políticas del dirigente de Unión por la Patria.

Internación y seguimiento médico

Desde el entorno del diputado nacional no hubo declaraciones públicas adicionales tras conocerse el parte médico difundido por el hospital platense.

Kirchner permanece internado en la ciudad de La Plata, donde continuará bajo controles médicos posteriores a la cirugía realizada este jueves.

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