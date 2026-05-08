Máximo Kirchner fue operado este jueves en el Hospital Italiano de La Plata y permanece internado bajo observación médica. La información fue confirmada a través de un comunicado difundido por la institución sanitaria.
Máximo Kirchner fue operado en La Plata y quedó internado para controles
El diputado nacional fue intervenido quirúrgicamente este jueves en el Hospital Italiano de La Plata por un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral, según informó el centro de salud.
Según el parte oficial, el diputado nacional fue sometido a una intervención quirúrgica programada por un cuadro de “cistoadenoma parotídeo bilateral”.
El comunicado del Hospital Italiano
El texto lleva la firma del director general del Hospital Italiano de La Plata, Roberto D. Martínez, y detalla que la cirugía se realizó “de modo programado”.
Además, el centro de salud informó que Kirchner se encuentra en “postoperatorio inmediato con buena evolución” y que continuará internado para controles y seguimiento médico.
El comunicado fue difundido este jueves por la mañana y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios nacionales.
Qué es un cistoadenoma parotídeo
La glándula parótida está ubicada a ambos lados del rostro, cerca de los oídos, y forma parte del sistema salival. Los cistoadenomas son tumores generalmente benignos que pueden desarrollarse en esa zona.
En el caso informado por el Hospital Italiano, el cuadro fue definido como bilateral, lo que implica compromiso en ambas glándulas parótidas.
Hasta el momento no trascendieron más detalles sobre los plazos de recuperación ni sobre futuras actividades políticas del dirigente de Unión por la Patria.
Internación y seguimiento médico
Desde el entorno del diputado nacional no hubo declaraciones públicas adicionales tras conocerse el parte médico difundido por el hospital platense.
Kirchner permanece internado en la ciudad de La Plata, donde continuará bajo controles médicos posteriores a la cirugía realizada este jueves.