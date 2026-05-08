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Cirugía programada

Máximo Kirchner ingresó a un centro de salud para una intervención quirúrgica

El diputado nacional confirmó que se trata de una cirugía programada desde hace tiempo y se espera un parte médico oficial una vez finalizado el procedimiento.

Internaron a Máximo Kirchner para realizarle una intervención quirúrgica. Crédito: REUTERS.Internaron a Máximo Kirchner para realizarle una intervención quirúrgica. Crédito: REUTERS.
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El diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, ingresó a un centro de salud en la ciudad de La Plata para someterse a una intervención quirúrgica previamente planificada. La noticia fue confirmada por el propio legislador a través de un comunicado oficial, aunque por el momento se ha mantenido reserva sobre la naturaleza específica de la práctica médica.

A través de sus redes sociales, Kirchner aclaró que esta cirugía no responde a una urgencia repentina, sino que se trata de una intervención postergada. Según sus propias palabras, el procedimiento "tenía programado hace un tiempo" pero, debido a diversos compromisos y circunstancias, debió ser reprogramado hasta la fecha actual.

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Reporte médico y estado de salud

Desde el entorno cercano al dirigente informaron que el hermetismo actual sobre los detalles de la operación se mantendrá hasta que finalice el procedimiento. Se espera que, una vez concluida la cirugía, las autoridades del hospital emitan un parte médico oficial para dar a conocer el resultado de la intervención y los pasos a seguir en su recuperación.

Maximo Kirchner, son of Argentina's former President Cristina Fernandez de Kirchner, stands outside of a building, as Argentina’s Supreme Court is expected to uphold a guilty verdict sentencing Fernandez de Kirchner to six years in prison for defrauding the state and banning her from public office,in Buenos Aires, Argentina, June 9, 2025. REUTERS/Pedro Lazaro FernandezKirchner ingresó a un centro de salud para una intervención quirúrgica. Crédito: REUTERS.

Guiño futbolístico

Pese a la situación médica, el comunicado incluyó una nota de color relacionada con la actualidad deportiva.

Kirchner mencionó que uno de los cirujanos encargados de la operación es hincha de Estudiantes de La Plata; el médico le habría prometido una recuperación lo suficientemente rápida como para poder seguir desde su hogar el duelo del próximo domingo contra Racing Club, en el marco de los octavos de final del torneo.

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