Javier Milei: “El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano”

El presidente Javier Milei volvió a pronunciarse contra su par de Venezuela, Nicolás Maduro.
El presidente argentino arremetió contra el dictador caribeño y contra las dictaduras de América Latina.
“Maduro es alguien que ha utilizado los recursos del Estado para infectar a todo el continente con el comunismo”, aseveró el mandatario argentino en una entrevista al diario británico The Telegraph.
En esa línea, aseguró que “el mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano” y añadió que, si el modelo de Cuba llegara a su fin, “el mundo también sería un lugar mejor”, en una contundente crítica a los regímenes autoritarios de América Latina.
A su vez, Milei analizó el panorama geopolítico mundial y afirmó que la discusión internacional ya no se centra en la globalización, sino en el reordenamiento del poder.
En ese punto, sostuvo que existen dos grandes bloques en disputa: “China y sus satélites” por un lado, y “Rusia y sus satélites” por el otro.
Hace 10 días, el libertario llamó a los países del Mercosur a apoyar a Estados Unidos en el accionar militar que está llevando a cabo contra el chavismo y a condenar a la dictadura venezolana.
“El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario”, manifestó.