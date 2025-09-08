#HOY:

Tras las elecciones bonaerenses

Milei retomó su agenda y se reunió con el director del BID

El encuentro contó, además, con la presencia de Guillermo Francos, Luis Caputo y Pablo Quirno. "Excelente encuentro", posteó en redes el titular de la entidad internacional.

La foto que divulgó el gobierno por el encuentro.
 19:39
Por: 

El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvieron una reunión con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el día posterior a las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires.

En el encuentro participaron, además, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el jefe para el Cono Sur del BID Morgan Doyle y la asesora del presidente del BID, Amanda Glassman.

Saludo protocolar con el Jefe de Gabinete.Saludo protocolar con el Jefe de Gabinete.

Temario

En la oportunidad, se trataron los temas de “reformas económicas de Argentina , el impulso al sector privado, la agenda de seguridad y la integración del país en la región y el mundo”, según informó Goldfajn.

“Excelente encuentro con el presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo, el secretario Pablo Quirno y el jefe de gabinete Guillermo Francos en la Casa Rosada. También abordamos la nueva Estrategia País 2025-2028 del Grupo BID. Estamos comprometidos a seguir apoyando al país. ¡Gracias por recibirnos!”, comentó en sus redes sociales.

Antes del encuentro con el presidente, estuvo en la Cumbre Regional de Seguridad y JusticiaAntes del encuentro con el presidente, estuvo en la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia

La estrategia a la que hace mención Goldfajn se refiere al préstamo aprobado en julio por un total de US$10.000 millones durante los próximos tres años, de los cuales US$7.000 millones serán destinados a “respaldar iniciativas del sector público”, mientras que los restantes US$3.000 millones irán a “fortalecer la inversión privada”.

Seguridad ciudadana

Más temprano, la entidad financiera comunicó la aprobación de un “compromiso histórico” por US$2.500 millones en préstamos para los próximos tres años, con el objetivo de “fortalecer la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe con acciones que promuevan la protección de las comunidades, el fortalecimiento de las instituciones y freno al financiamiento ilícito”.

En el marco de de la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia, organizada por el BID junto con el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, se informó que el destino de ese monto permitirá “una respuesta más rápida y eficaz a las crisis de seguridad, y una inversión a gran escala en las reformas que nuestra región necesita para un desarrollo sostenible”, según señaló Goldfajn.

“En Argentina, el BID está colaborando con las autoridades nacionales en dos frentes prioritarios: fortalecer las instituciones federales de seguridad y modernizar el sistema de justicia penal a través de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal”,  detalló el organismo.

A través de redes sociales, el propio Goldfajn anunció dos iniciativas:

"1) Lanzamos la Fuerza de Tarea de Respuesta Rápida, un mecanismo que puede activarse cuando los países enfrentan crisis de seguridad repentinas y nos permite aprobar cooperaciones técnicas para situaciones de emergencia en tan solo 15 días.

2) Destinar US$2.500 millones para seguridad en los próximos tres años".

