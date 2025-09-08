Elecciones en Buenos Aires

Javier Milei reconoció la derrota: "Hay que aceptar el resultado”

El Presidente reconoció la victoria del peronismo por más de 10 puntos. "No se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno, el rumbo no sólo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más", adelantó.