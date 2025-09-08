Javier Milei reconoció la derrota: "Hay que aceptar el resultado”

El presidente Javier Milei reconoció este domingo la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por más de 10 puntos contra el peronismo.
El Presidente reconoció la victoria del peronismo por más de 10 puntos. "No se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno, el rumbo no sólo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más", adelantó.
"En el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado", dijo Milei en el inicio de su discurso.
Sobre la elección del peronismo, indicó: "Han puesto en esta elección todo el aparato peronista, han hecho las mejor de las elecciones que hicieron posible porque estaban en juego sus municipios y sus cargos", agregó. "Por lo tanto, tal como veníamos señalando recurrentemente, este iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos".
De cara a las elecciones de octubre, intentó ensayar una autocrítica. "Nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores", sostuvo.
Sin embargo, el Presidente indicó que "más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar".
Y lanzó: «Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos», sostuvo.
«Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política desregulación. Vamos a seguir redoblando esfuerzos y mejorando aún más en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo nuestra política de defensa. Vamos a continuar dando lucha contra la inseguridad a partir de nuestra política de seguridad".
"Vamos a seguir manteniendo las reformas en el plano que tiene que ver con todo el andamiaje legal de la Argentina en el Ministerio de Justicia. Y vamos a continuar con el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones". "No se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno, el rumbo no sólo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más", agregó.
