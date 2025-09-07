Provincia de Buenos Aires votó en comicios desdoblados y espera los resultados con alta expectativa política
Con más de 13 millones de electores habilitados y una participación cercana al 60%, la provincia estrenó su autonomía electoral. La jornada se desarrolló con normalidad y ahora todas las miradas apuntan al escrutinio, que comenzará a conocerse pasadas las 21.
Provincia de Buenos Aires votó en comicios desdoblados y espera los resultados con alta expectativa política. Foto: REUTERS / Tomas Cuesta.
En la provincia de Buenos Aires se desarrollaron, este domingo 7 de septiembre, por primera vez las elecciones de medio término locales desdobladas de las nacionales. A lo largo de la jornada, los bonaerenses acudieron a las urnas para renovar la mitad de la Legislatura provincial. La participación electoral alcanzaba el 50.5% pasadas las 16, por lo que se estima que acudió a votar algo más del 60% del padrón electoral.
Los comicios bonaerenses desdoblados del calendario nacional pusieron a prueba la autonomía electoral. La provincia de Buenos Aires se divide en ocho secciones electorales, cada una con partidos que aportan legisladores a la Cámara de Diputados y al Senado provincial. La más grande es la Primera Sección, con 4,7 millones de electores, seguida por la Tercera Sección, con 4,6 millones. En total, 13,3 millones de personas están habilitadas para sufragar en 38.788 mesas, lo que equivale al 37% del padrón nacional.
Los bonaerenses debieron elegir a 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes, además de 23 senadores titulares y 15 suplentes que renovarán parte de la Legislatura bonaerense con sede en La Plata. También se definen concejales y consejeros escolares, autoridades clave para la gestión municipal y educativa.
Con nombres de peso en las candidaturas, la lectura política que se desprendan de los resultados no será menor: servirá como un test para el peronismo que encabeza el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y para el libertarianismo del presidente Javier Mileique confluyó en una alianza con el PRO, de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.
La participación electoral en Buenos Aires superó el piso del 60% del padrón. Foto: REUTERS / Tomas Cuesta.
La transmisión de telegramas comenzó apenas cerradas las mesas y continuará durante la noche. El centro de cómputos bonaerense, que debutó en este esquema desdoblado, concentrará la información que permitirá conocer una primera foto a partir de las 21.
Las reglas establecidas por la Junta Electoral establecen que los primeros resultados se publicarán una vez que pasen tres horas del cierre de urnas y una vez que se alcance el 30% de mesas escrutadas en todas las secciones.
Con normalidad y organización
Desde el centro de cómputos en La Plata, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, destacó el carácter histórico de la jornada. “Es la primera vez que nuestra provincia organiza unas elecciones de manera desdoblada respecto de las nacionales y también la primera vez que una provincia hace una elección de esta magnitud”, subrayó. Recordó que nunca antes en la Argentina una jurisdicción había administrado un proceso con más de 14 millones de electores y casi 40.000 mesas.
Bianco detalló que desde el sábado se entregó el 100% de las urnas y materiales en las escuelas, lo que permitió que las mesas abrieran con puntualidad. “A las 10 de la mañana ya teníamos todas las mesas funcionando y la gente pudo votar con total tranquilidad, sin filas largas, en un proceso muy bien organizado y rápido”, afirmó.
Bianco agradeció a la Junta Electoral de la provincia, presidida por la jueza Eila Coban, y a la Cámara Nacional Electoral, así como al juzgado federal N°1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla, por el trabajo conjunto en la organización. También tuvo palabras para los fiscales partidarios, delegados electorales y autoridades de mesa, a quienes reconoció por garantizar el control y la transparencia.
“El proceso transcurrió con normalidad, paz y tranquilidad. Lo que empieza ahora es el escrutinio provisorio”, puntualizó el ministro, marcando que, aunque se cerraron los comicios, en algunas escuelas las personas que estaban en fila pudieron ejercer su derecho al voto mediante un protocolo especial.
Buenos Aires estrenó su primera elección desdoblada. Foto: Xinhua / Martín Zabala.
Detalló Bianco que el operativo incluyó más de 30.000 policías bonaerenses, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad provincial, y unos 6.000 efectivos federales de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. A esa estructura se sumaron los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación, que cedió la mayoría de los locales de votación, y la logística del Correo Argentino, encargado de la distribución de materiales y la transmisión de los telegramas.
En total, dijo que fueron 5.555 establecimientos los que transmiten datos de manera directa, complementados con 220 sucursales electorales digitales. El resto de los telegramas viajó a través de las oficinas del correo hacia el centro de cómputos.
Novedades en vivo
Domingo 07.09
19:12"Con normalidad y tranquilidad", dijo Bianco que transcurrió la votación
Domingo 07.09
18:02Cerraron las mesas
A las 18 cerraron los centros de votación para dar paso al escrutinio definitivo. Se espera que en la primera información de los resultados que se darán a conocer a las 21 ya se pueda obtener una tendencia firme.
Domingo 07.09
17:45Hasta las 16 votó el 50,5% del padrón
En un segundo dato de la participación en los comicios bonaerense, a las 16 horas ya votó el 50,5 % del padrón electoral en la provincia de Buenos Aires, según datos oficiales.
Domingo 07.09
17:30Leila Gianni aseguró que los escándalos por corrupción “no van a afectar para nada” al Gobierno
La candidata a concejal de La Matanza por La Libertad Avanza (LLA) Leila Gianni aseguró que los escándalos por presunta corrupción “no van a fectar para nada” al Gobierno Nacional.
Luego de emitir su voto, la candidata a concejal por La Libertad Avanza indicó que en el Gobierno “estamos muy fuertes”.
En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, Gianni aseguró que se encuentra “con mucha fe” y manifestó que durante las últimas semanas de campaña “la gente apoyó muchísimo”.
Domingo 07.09
17:00Pagano cruzó a Lemoine por su disputa con periodistas
La diputada nacional del bloque Coherencia Marcela Pagano se refirió sobre el cruce que protagonizó la diputada Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) con un grupo de periodistas, y manifestó que “siempre va a defender la libertad de expresión”.
Consultada por la prensa sobre el cruce que tuvo como protagonista a Lemoine, la diputada del bloque Coherencia se solidarizó con la prensa y afirmó que no dialoga “con personas que no utilizan la razón”.
Sobre las elecciones en la provincia, Pagano hizo referencia sobre la participación electoral, a la que calificó como “un mensaje para los políticos”.
Domingo 07.09
16:41Hasta el siesta, votó el 35% del padrón
La Junta Electoral Bonaerense informó que, hasta las 14.00 de este domingo, el 35% del padrón ya votó en las elecciones de ese distrito.
Domingo 07.09
15:31Lemoine se cruzó con periodistas
La diputada nacional de LLA, Lilia Lemoine, protagonizó un cruce con los medios tras votar. La legisladora acusó a cronistas de acosarla y dificultarle el paso, asegurando que incluso la empujaron y le pusieron micrófonos en la cara.
“Les pedí que no me tocaran muchas veces. Se detienen recién cuando sacás el celular y los grabás. Debí hacerlo antes”, publicó Lemoine en su cuenta de X, donde relató el episodio.
Domingo 07.09
14:28Victoria Villarruel votó, evitó a la prensa y se fue
La vicepresidenta Victoria Villarruel emitió su voto pasadas del mediodía de este domingo en la localidad bonaerense de Caseros, aunque evitó mostrarse ante la prensa y se retiró tras cumplir con su deber cívico.
Domingo 07.09
13:51Votó Kicillof y se mostró emocionado por su hijo
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó hoy en una escuela en la ciudad de La Plata, donde sostuvo que se trata de "una elección muy importante", en la que "todos" le están "dando gran relevancia", ya que "sus resultados tienen efectos de todo tipo".
En su breve discurso, el gobernador bonaerense se emocionó al hablar de la primera votación de su hijo mayor. “Hoy vota por primera vez mi hijo mayor. Probablemente lo voy a acompañar, es un acto familiar”, dijo el jefe provincial, con la voz entrecortada. Destacó que se trata de la primera elección provincial separada del calendario nacional..
Domingo 07.09
13:08Detuvieron a un fiscal libertario por robar boletas
Un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido en Villa de Mayo tras ser filmado robando boletas de Fuerza Patria. La policía lo retiró de la Escuela 12.
Domingo 07.09
12:00Votó Karina Milei, escoltada por militantes
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, votó este mediodía en una escuela de Vicente López, donde destacó que esta jornada electoral "es importante" y enfatizó que "la gente tiene que ir a votar".
"Es importante, la gente tiene que venir a votar", dijo en unas breves declaraciones al canal LN+ mientras aguardaba para ingresar al cuarto oscuro y emitir su voto en la mesa asignada.
Luego, evitó hacer más declaraciones a la prensa y se retiró por la Avenida del Libertador escoltada por un grupo de militantes de La Libertad Avanza que cantaban "olé, olé, olé, olé, Jefe, Jefe".
Domingo 07.09
10:27Máximo Kirchner votó en La Plata y apuntó contra Luis Caputo
El diputado nacional, hijo de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y titular del PJ bonaerense, votó por la mañana en La Plata. Habló con los medios y dijo: "Me preocupa más lo que hace Caputo que lo que hace Karina Milei". Y agregó: "La sociedad va a validar o no una forma de manejar el país".
Domingo 07.09
10:14Los bonaerenses concurren a las urnas
Este domingo se celebran los comicios legislativos locales en la provincia de Buenos Aires. Por primera vez, se da en fecha distinta al calendario nacional. El movimiento político no es menor: busca probar la autonomía electoral bonaerense y, a la vez, sirve como un test decisivo para el gobernador Axel Kicillof y el presidente Javier Milei.
