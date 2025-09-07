Provincia de Buenos Aires votó en comicios desdoblados y espera los resultados con alta expectativa política

Bianco resaltó el carácter histórico de la jornada. “Es la primera vez que nuestra provincia organiza unas elecciones de manera desdoblada respecto de las nacionales y también la primera vez que una provincia hace una elección de esta magnitud”, subrayó. Recordó que nunca antes en la Argentina una jurisdicción había administrado un proceso con más de 14 millones de electores y casi 40.000 mesas.