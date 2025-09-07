Elecciones 2025

Elecciones en Buenos Aires: baja participación y fuerte pulseada entre Milei y Kicillof

Con la participación electoral por debajo del 30% al mediodía, la provincia de Buenos Aires renueva su Legislatura y concejos municipales. Los resultados definirán el equilibrio político de Axel Kicillof y medirán la fuerza de Javier Milei antes de las presidenciales de octubre.