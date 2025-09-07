Buenos Aires vota: abrieron los comicios provinciales con boleta sábana
Este domingo 7 de septiembre los bonaerenses eligen senadores, diputados, concejales y consejeros escolares. El Ministerio de Transporte dispuso que colectivos y transporte fluvial sean gratuitos para garantizar el acceso a las urnas.
Los bonaerenses comenzaron a votar este domingo desde las 8 de la mañana.
La provincia de Buenos Aires abrió este domingo 7 de septiembre sus mesas de votación en una jornada clave para definir a los próximos representantes legislativos. Desde temprano, miles de bonaerenses comenzaron a sufragar en lo que será una elección con boleta sábana, pese a que la Boleta Única de Papel ya fue aprobada para futuras instancias.
Qué se vota en Buenos Aires
Los ciudadanos deberán elegir a 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes, además de 23 senadores titulares y 15 suplentes que renovarán parte de la Legislatura bonaerense con sede en La Plata. También se definirán concejales y consejeros escolares, autoridades clave para la gestión municipal y educativa.
La Legislatura provincial en La Plata renovará senadores y diputados.
Transporte público gratuito
Con el objetivo de facilitar la participación, el Ministerio de Transporte bonaerense dispuso la gratuidad de colectivos, micros interurbanos y transporte fluvial del Delta del Paraná. La medida alcanza también a la fecha del 26 de octubre, cuando se realicen las elecciones nacionales, y busca garantizar que ningún votante quede sin acceso a su lugar de votación.
Transporte público gratuito durante la jornada electoral.
El padrón y las reglas
Para sufragar es obligatorio presentar el último DNI en el establecimiento asignado, y es requisito haber cumplido 16 años antes de la elección. Los votantes pueden consultar el padrón en el sitio oficial padron.gba.gob.ar, ingresando documento, sexo y código de seguridad. La Justicia Electoral prevé difundir los resultados provisorios después de las 21 horas.
La expectativa es alta, no solo en el plano político sino también en los mercados, atentos al resultado de la contienda electoral en el distrito más poblado del país.
