Buenos Aires vota: se cayó la página del padrón y generó caos en las escuelas
En medio de las elecciones legislativas de este domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la página oficial del padrón electoral se cayó por más de una hora. La falla afectó a miles de votantes que intentaban consultar su lugar de votación.
Largas filas en las escuelas por la caída del padrón online.
La caída del sistema de la Junta Electoral bonaerense desató incertidumbre en numerosos establecimientos del conurbano y el interior provincial. Sin acceso online, muchos electores recurrieron a los listados impresos en las puertas de las escuelas para poder ubicar su mesa y emitir su sufragio.
La Junta Electoral bonaerense aseguró que el sistema ya fue restablecido.
Respuesta oficial
Desde la Junta Electoral confirmaron que técnicos trabajaron para restablecer el servicio y garantizar la normalidad de la jornada.
Además, explicaron que la actualización del padrón incluyó el uso de inteligencia artificial para asignar domicilios de votación más cercanos a los electores, lo que volvió indispensable la consulta digital.
Electores recurrieron a listados impresos en plena mañana de votación.
Inicio con demoras
El inconveniente se sumó a retrasos en la apertura de mesas por la falta de autoridades en varios municipios del Gran Buenos Aires.
Con la participación en marcha, se espera que los resultados comiencen a difundirse después de las 21 horas, aunque la falla inicial dejó un clima de malestar entre los votantes.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.