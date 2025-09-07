Se incendió un conventillo en La Boca

En medio de la jornada electoral provincial, una vivienda del clásico barrio de Buenos Aires, La Boca, sufrió un impactante incendio. Aún no se conocen las causas.
En las imágenes se pueden ver grandes cortinas de humo.
En el lugar se encuentran trabajando bomberos, la policía y el SAME.
Noticia en desarrollo...
