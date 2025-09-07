Jornada electoral

Del fiscal detenido al joven que huyó: las curiosidades y anécdotas de las elecciones en PBA

Más de 14 millones de bonaerenses concurrieron a votar en elecciones legislativas provinciales. Entre los incidentes y curiosidades, hubo un fiscal detenido por robar boletas, candidatos demorados y el gobernador Kicillof emocionado al acompañar a su hijo a votar.