Contratarán músicos para bandas policiales de la provincia

Una resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad habilitó la convocatoria de postulantes para la incorporación de 60 Suboficiales de Policía del Escalafón Técnico, Subescalafón Músico para sumarlos a los bandas que tiene la institución policial.
Se dispone que los postulantes deberán aprobar los requisitos de ingreso y el perfil pretendido según lo previsto por las leyes policiales y estableció que el proceso de selección constará de diferentes etapas, contenidas en anexos de la resolución.
También se encomienda al Instituto de Seguridad Pública (I.Se.P.), a la elaboración del programa correspondiente, a cargo de los docentes que a tal fin se dispongan. "Los postulantes convocados no percibirán estipendio, beca o remuneración alguna por parte del Gobierno de la Provincia, mientras dure el cursado", agregó.
La selección de los postulantes estará a cargo de un Jurado Evaluador.
Cuarenta son los músicos destinados a Santa Fe y veinte para Rosario.
Para Santa Fe se precisan músicos para tres flautas; dos oboes; nueve clarinetes; un fagates; cuatro saxofones, cuatro cornos; dos eufonios; dos tubas; seis trompetas; tres trombones y cuatro percusión.
