Era candidato

Murió Hernán Damiani, dirigente radical de Misiones, durante un stream

El hombre de 66 años se descompensó en un debate y falleció antes de llegar al hospital.

Hernán Damiani.
 9:51

Hernán Damiani, histórico dirigente del radicalismo misionero, murió este miércoles por la noche en Posadas, luego de haberse descompensado mientras participaba de un debate que era transmitido en vivo en un programa de streaming.

El deceso del dirigente, de 66 años, quien era candidato suplente en las elecciones legislativas del 26 de este mes de octubre, se produjo en el programa Dólar Blue, que se emite por La Casa del Streaming, y fue trasladado poco después al Hospital Madariaga, donde ingresó sin signos vitales.

Hernán Damiani este miércoles en el debate.Hernán Damiani este miércoles en el debate.

En tanto, Lucas Doroñuk, uno de los conductores del programa, hizo un pedido especial a través de sus redes: “En este escueto comunicado lo único que queremos decir es que, por favor, a quienes vieron el vivo, no repliquen esas imágenes por respeto a la familia y por respeto a cada uno de los que se encontraban allí".

Hernán Damiani.Hernán Damiani.

Damiani ocupó bancas en el Congreso Nacional, en la Legislatura de Misiones y en el Concejo Deliberante de Posadas, siempre representando al radicalismo, además de haber presidido el Centenario partido en varias oportunidades.

Por su parte, el gobernador de la provincia, Hugo Passlacqua, escribió en su cuenta de X: "Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo".

