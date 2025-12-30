#HOY:

La ministra Monteoliva va a “apelar” el fallo judicial contra el protocolo antipiquetes

En reemplazante de Patricia Bullrich aseguró que defenderá el proyecto de su predecesora y cuestionó la medida del juez Martín Cormick.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación.Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación.
Por: 

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que el Gobierno Nacional va a “apelar” el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” que impulsó su antecesora, Patricia Bullrich.

Mirá tambiénLa Justicia anuló el protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich

“Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, lamentó la funcionaria en su cuenta de X.

Y agregó: “No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”.

La publicación de Monteoliva en X.La publicación de Monteoliva en X.

“Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, finalizó Monteoliva.

También se refirió al tema Bullrich: “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, se quejó la impulsora de la medida.

Bullrich junto a Monteoliva, su reemplazo en el cargo. Crédito: Ministerio de Seguridad de la NaciónBullrich junto a Monteoliva, su reemplazo en el cargo. Crédito: Ministerio de Seguridad de la Nación

La actual senadora además sostuvo en sus redes que “los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, y cerró: “El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás".

Este lunes se conoció el fallo de juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, que frenó la vigencia del protocolo para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle, a partir de un reclamo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

