Preocupación en las organizaciones periodísticas

ADEPA y FOPEA cuestionaron la Oficina de Respuesta del Gobierno

Señalaron “la dinámica acusatoria y estigmatizante” de la iniciativa, y la afectación del debate público al buscar instalar “una verdad oficial”. También hubo críticas desde la oposición, incluyendo al PRO. El antecedente estadounidense y la repercusión en redes.