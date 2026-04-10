Entrevista con Celia Iriart

Pastillas mágicas y etiquetas: la salud ante el fenómeno de la medicalización

La especialista en temas sanitarios disertó en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y dialogó con El Litoral sobre un tema actual que atraviesa todas las etapas de la vida y para el que recomienda agruparse y recuperar el vínculo médico-paciente.