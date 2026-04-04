Entrevista al Dr. Julio Panza

"El riesgo cardiovascular no se suma, se multiplica": la advertencia de un experto mundial en Santa Fe

El reconocido cardiólogo santafesino, referente en los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU., cumple una agenda académica en la ciudad que incluye charlas en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL y la Asociación de Cardiología de Santa Fe. En diálogo con El Litoral, advirtió sobre la necesidad de iniciar controles estrictos desde temprana edad.