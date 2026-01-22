Renunció Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera

El Gobierno comunicó este jueves la salida de Paul Starc de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El Ministerio de Justicia confirmó la renuncia de Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera “por razones personales” y anunció que lo reemplazará el licenciado Ernesto Gaspari.
A través de un anuncio oficial del Ministerio de Justicia, la explicación formal dio cuenta de “razones personales” y anunció que en su lugar asumirá Ernesto Gaspari, de perfil técnico y con paso por la función pública.
Gaspari fue secretario de Coordinación y Planificación Exterior en la Cancillería y que en Nación lo ubican cercano al actual titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra.
Starc había llegado a la UIF tras la salida de Ignacio Yacobucci y era identificado en el armado libertario como un dirigente cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.
Desde la cartera de Justicia destacaron que el funcionario saliente desempeñó sus tareas con "profesionalismo", contribuyendo a la adecuación del sistema a los estándares internacionales.
Asimismo, se confirmó que Starc no abandonará la administración pública: continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a la gestión y el desarrollo financiero.
Gaspari, en tanto es presentado como un funcionario con trayectoria en el Estado y el sector privado, con foco en características técnicas en finanzas, con la misión de “fortalecer” los controles y la cooperación con organismos nacionales e internacionales.
La Unidad de Información Financiera es el organismo que previene y combate el lavado de activos y la financiación del terrorismo. No es un detalle: maneja alertas, reportes y cruces de información sensible.
En el esquema del Ejecutivo, además, la UIF fue incorporada a la comunidad de inteligencia por decreto, lo que amplió su acceso a datos bajo secreto de ley.
Entre sus cambios recientes, la UIF dispuso a comienzos de este mes el primer congelamiento administrativo de activos por Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en América Latina. En el oficialismo aseguran que los canales de cooperación internacional seguirán activos bajo la nueva conducción.
El Ministerio de Justicia expresó en su comunicado: “La UIF tendrá como objetivo consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales, en línea con las prioridades estratégicas del Gobierno Nacional”.