Pellegrini: "Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente"

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, sigue recorriendo la provincia de Santa Fe llevando las ideas del presidente Javier Milei.
El candidato de La Libertad Avanza recorrió tres departamentos de la provincia de Santa Fe. "El dinero de los argentinos tiene que ir a quienes realmente lo necesitan", dijo
Esta vez, Pellegrini visitó los Departamentos Castellanos, San Javier y Vera. En la recorrida, adelantó que su rol en el Congreso Nacional será defender a quienes producen. "No a quienes siguen cobrando impuestos para vivir a costa de la gente. El dinero de los argentinos irá a quienes producen, a quienes trabajan, a quienes realmente lo necesitan", aseguró.
El candidato de Milei en Santa Fe, sostuvo que participará tanto en la discusión como en la votación de las leyes de presupuesto y tributaria para el año 2026: “Vamos a traer racionalidad a la administración pública, como ya lo estamos demostrando, porque no puede ser que haya un despilfarro escandaloso en los impuestos, como lo venimos denunciando, y claramente esa va a hacer nuestra línea”.
Pellegrini visitó empresas, industrias, comercios de cercanía y vecinos de las distintas localidades. "Es una campaña cercana a la gente. Estamos hablando cara cara con la gentes, escuchando a todos", finalizó.
