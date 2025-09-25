Pellegrini: “En octubre necesitamos más diputados libertarios, no tibios que hablan de antikirchnerismo pero votan siempre con ellos”

El candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza), aseguró que las últimas votaciones demuestran que el Congreso de la Nación está cooptado por el kirhnerismo. “Hay quienes se llevan la boca hablando de antikirhnerismo pero después votan siempre con la oposición. No son honestos intelectualmente”, remarcó.
El candidato de Javier Milei en la provincia de Santa Fe dijo que las próximas elecciones de octubre marcarán el futuro del país.
“Necesitamos diputados fieles al gobierno que le den las herramientas al presidente para avanzar con las reformas en lo Penal, lo Laboral y en lo Impositivo. Hoy el Congreso está cooptado por el kirchnerismo. Es clave que esto cambie para que no se caiga todo el esfuerzo que hicieron los argentinos”, opinó.
Pellegrini se refirió al resto de las listas para las elecciones intermedias y describió: “Hay quienes se llevan la boca hablando de antikirhnerismo, pero votan siempre con la oposición. Si te fijas, está Agustín Rossi, que ya era candidato desde antes de que yo naciera, están dispuestos a romper todo con tal de volver al poder”.
Para terminar, Pellegrini advirtió: “La opción para cambiar para siempre el país es elegir a La Libertad Avanza, es resto es más de lo mismo”.
