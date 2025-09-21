#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Asamblea Legislativa y nuevos nombramientos

​​Más pliegos I

Diputados y senadores deberán tratar casi 90 postulaciones para jueces, fiscales y defensores, en el marco de la nueva Constitución.

En la Legislatura de Santa Fe se tratarán esta semana 87 pliegos para cargos de jueces, defensores y fiscales con una nueva realidad creada por la Reforma: Acusación y Defensa ya no son parte del Poder Judicial.
 11:57

Para el próximo jueves 25 ha sido convocada la Asamblea Legislativa que debe tratar numerosos pliegos de candidatos a jueces, fiscales y defensores, ahora del Poder Judicial por una parte y del flamante Ministerio Público que agrupa a la acusación y la defensa por otra. No se trata de una sesión más de los diputados provinciales y los senadores que representan a los senadores: están por una parte estos cambios que ya se ponen en marcha con la sanción de la nueva Constitución de Santa Fe y por otra el número de nombres y apellidos a considerar. En principio eran 85 en total pero según se supo la semana que termina se añadieron más nombres y se habla ya de 87 postulantes que ya han rendido sus concursos.

Serán entrevistados por los doce integrantes de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que para agilizar su labor probablemente decidida dividirse en dos mesas examinadoras de los candidatos. Se haría lo mismo con su cuerpo de cinco taquígrafos, relevos mediante. Su labor se iniciará el miércoles 24.

#TEMAS:
Senado de Santa Fe
Gobierno de la Provincia
Cámara de Diputados de Santa Fe
