​​Más pliegos I

Para el próximo jueves 25 ha sido convocada la Asamblea Legislativa que debe tratar numerosos pliegos de candidatos a jueces, fiscales y defensores, ahora del Poder Judicial por una parte y del flamante Ministerio Público que agrupa a la acusación y la defensa por otra. No se trata de una sesión más de los diputados provinciales y los senadores que representan a los senadores: están por una parte estos cambios que ya se ponen en marcha con la sanción de la nueva Constitución de Santa Fe y por otra el número de nombres y apellidos a considerar. En principio eran 85 en total pero según se supo la semana que termina se añadieron más nombres y se habla ya de 87 postulantes que ya han rendido sus concursos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.