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Señales en la política

La foto que hace ruido

Una imagen en un evento reactivó especulaciones en la escena santafesina, en medio de posicionamientos diferenciados dentro de la coalición oficialista.

Fernanda Castellani junto a Romina Diez en un evento de la Fundación Libertad, imagen que generó lecturas políticas.Fernanda Castellani junto a Romina Diez en un evento de la Fundación Libertad, imagen que generó lecturas políticas.
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La foto de una diputada provincial de Unidos con la diputada nacional Romina Diez de La Libertad Avanza fue motivo de rumores y todo tipo de conjeturas en la micropolítica santafesina.

Es el caso de Fernanda Castellani que integra el bloque Pro quien asistió a la cena de la Fundación Libertad y junto a su tío, Carlos Castellani, se fotografió con la posible candidata a gobernadora del oficialismo nacional.

Más allá de la foto, Castellani se ha diferenciado en algunas ocasiones de las posturas de Unidos con respecto a políticas nacionales y se ha abstenido o votado en contra de algunos cuestionamientos al gobierno de Milei.

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