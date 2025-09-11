#HOY:

Nación estableció nuevos cambios en los números del Presupuesto 2025

A vísperas de la presentación de Milei de la proyección para 2026, Francos y Caputo firmaron la Decisión Administrativa.

Casa Rosada. Crédito: REUTERS/Cristina Sille
 10:14

El gobierno nacional presentó este jueves nuevas modificaciones al Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025, elaborado y aprobado inicialmente durante la gestión de Alberto Fernández.

La Decisión Administrativa 23/2025 fue publicada este 11 de septiembre en el Boletín Oficial de Nación con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Argentine Minister of the Cabinet, Guillermo Francos, gestures on the day members of a parliamentary committee gather to investigate the $Libra cryptocurrency scandal involving Argentina's President Javier Milei, in Buenos Aires, Argentina April 29, 2025. REUTERS/Mariana NedelcuGuillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación. Crédito:REUTERS/Mariana Nedelcu

La normativa, según el gobierno, busca adecuar el presupuesto de diversas jurisdicciones y entidades del sector público para cubrir gastos esenciales, incluyendo salarios y funcionamiento.

Se realizan transferencias de créditos presupuestarios entre ministerios, como del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia, y se refuerzan los créditos para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Además, se ajustan los gastos de capital y corrientes, impactando directamente en la gestión financiera del Estado y en la atención de servicios públicos.

(250412) -- BUENOS AIRES, 12 abril, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 11 de abril de 2025 del ministro de Economía argentino, Luis Caputo, llegando a la Casa Rosada, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Caputo anunció el viernes que a partir del próximo lunes se levantarán las restricciones cambiarias en el país, y el régimen cambiario pasará a un sistema de flotación de bandas entre los 1.000 y 1.400 pesos por dólar. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (da)El ministro de Economía argentino, Luis Caputo. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

Esta decisión llega luego del anuncio oficial de lo que será la cadena nacional en la que Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes 15 de septiembre a las 21 horas.

El año pasado el 15 de septiembre fue domingo y esa noche, por cadena nacional, Milei anunció, sin números pero sí con algunos lineamientos como la ratificación del “déficit cero”, el envío de la “ley de leyes” para el actual período. Sin embargo, si bien se comenzó a debatir en comisiones, la discusión quedó paralizada por el propio oficialismo representado por el presidente de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, y el tema no avanzó.

Decisión Administrativa 23/2025

