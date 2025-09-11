Nación estableció nuevos cambios en los números del Presupuesto 2025

El gobierno nacional presentó este jueves nuevas modificaciones al Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025, elaborado y aprobado inicialmente durante la gestión de Alberto Fernández.
A vísperas de la presentación de Milei de la proyección para 2026, Francos y Caputo firmaron la Decisión Administrativa.
La Decisión Administrativa 23/2025 fue publicada este 11 de septiembre en el Boletín Oficial de Nación con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La normativa, según el gobierno, busca adecuar el presupuesto de diversas jurisdicciones y entidades del sector público para cubrir gastos esenciales, incluyendo salarios y funcionamiento.
Se realizan transferencias de créditos presupuestarios entre ministerios, como del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia, y se refuerzan los créditos para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Además, se ajustan los gastos de capital y corrientes, impactando directamente en la gestión financiera del Estado y en la atención de servicios públicos.
Esta decisión llega luego del anuncio oficial de lo que será la cadena nacional en la que Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes 15 de septiembre a las 21 horas.
El año pasado el 15 de septiembre fue domingo y esa noche, por cadena nacional, Milei anunció, sin números pero sí con algunos lineamientos como la ratificación del “déficit cero”, el envío de la “ley de leyes” para el actual período. Sin embargo, si bien se comenzó a debatir en comisiones, la discusión quedó paralizada por el propio oficialismo representado por el presidente de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, y el tema no avanzó.
