Deja la cárcel de Ezeiza

Julio De Vido obtuvo la prisión domiciliaria por su delicado estado de salud

La Cámara Federal de Casación Penal revocó el rechazo del TOF 4 y concedió el arresto domiciliario al exministro tras evaluar riesgos cardíacos y falencias médicas en Ezeiza.