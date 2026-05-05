La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo impulsado por la defensa de Alberto Fernández en la causa iniciada por Fabiola Yáñez por presunta violencia de género. La decisión cerró una nueva instancia de revisión y dejó firmes las resoluciones previas que habían descartado pedidos de nulidad formulados por el ex presidente.
La Cámara de Casación declaró inadmisible un recurso de la defensa de Alberto Fernández
Los jueces Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar rechazaron un nuevo intento de la defensa del ex mandatario para anular actuaciones en el expediente iniciado tras la denuncia de Fabiola Yáñez.
El fallo fue dictado por la Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar. Ambos magistrados declararon inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa, al entender que no cumplía con el estándar necesario para habilitar la intervención de Casación.
De esa manera, el expediente seguirá su curso sin cambios sobre lo ya resuelto en instancias anteriores. La resolución representa un nuevo revés judicial para Fernández dentro de una causa que se mantiene abierta y en la que la defensa venía intentando invalidar distintas actuaciones.
Qué resolvió la Cámara de Casación
Según se desprende del fallo, los jueces consideraron que la presentación de la defensa no expuso una crítica concreta y razonada contra los fundamentos de las decisiones anteriores. Ese punto fue central para declarar inadmisible la queja y rechazar su tratamiento.
Casación entendió que el recurso no logró cuestionar de manera sólida los argumentos que ya habían sido utilizados para rechazar los planteos de nulidad. Por eso, el tribunal resolvió no abrir una nueva revisión sobre ese tramo del expediente.
La decisión no entra en el fondo de la denuncia, pero sí consolida la validez de lo actuado hasta el momento. En términos procesales, deja firme el camino recorrido por la causa y limita las posibilidades inmediatas de la defensa para retrotraer actuaciones.
El antecedente en el juzgado de Rafecas
Antes de llegar a Casación, los planteos de nulidad ya habían sido rechazados por el juez federal Daniel Rafecas. En esa instancia, la defensa de Fernández buscó impugnar pruebas consideradas relevantes para el avance de la investigación.
Ese intento apuntaba a debilitar elementos que forman parte del expediente y que, según la estrategia del ex mandatario, debían ser excluidos. Sin embargo, el juzgado desestimó esos argumentos y convalidó la continuidad del proceso.
Ahora, con el rechazo de Casación, esa línea defensiva volvió a quedar bloqueada. La Cámara dejó firme la resolución de Rafecas y también las decisiones intermedias que ya habían ratificado la validez del trámite judicial.
La referencia a los compromisos internacionales
En su resolución, el tribunal también remarcó que la validez de lo actuado debe leerse en sintonía con compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de género. Entre ellos aparecen la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.
La mención refuerza el marco jurídico con el que los jueces analizaron la cuestión. No se trató solo de revisar aspectos técnicos del recurso, sino también de sostener una interpretación compatible con las obligaciones que el Estado asumió frente a casos de esta naturaleza.
Ese punto le da a la resolución una dimensión más amplia dentro del expediente, porque conecta la continuidad de la investigación con estándares internacionales que exigen respuestas judiciales efectivas ante denuncias vinculadas con violencia de género.
Cómo sigue la causa
Con esta decisión, el proceso continuará sin modificaciones sobre las medidas ya adoptadas. El rechazo de la queja no implica un cierre del caso, sino la confirmación de que la investigación podrá seguir avanzando con el andamiaje probatorio y procesal ya validado por la Justicia.
Para la defensa de Fernández, la resolución significa la clausura de una nueva vía de revisión. Para la causa, en cambio, representa una ratificación institucional de lo actuado hasta ahora en el expediente promovido por Yáñez.
La novedad judicial se inscribe así en una etapa en la que el expediente sigue sumando definiciones procesales, con una señal clara de Casación: las nulidades planteadas por el ex presidente no encontraron respaldo en el máximo tribunal penal.