La Provincia entregará un helicóptero y 90 camionetas 0 km para reforzar el patrullaje en Santa Fe

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe entregará este martes un helicóptero nuevo y 90 camionetas 0 km adaptadas para el patrullaje policial, que serán destinadas a la Unidad Regional I del departamento La Capital. El acto será a las 9 en el predio de La Redonda y estará encabezado por autoridades provinciales, en el marco de las acciones previstas por la Ley de Emergencia en Seguridad.
La incorporación del nuevo equipamiento forma parte de una política de fortalecimiento de los recursos materiales de la fuerza policial. En esta oportunidad, se trata de un helicóptero Robinson R44 Raven I, especialmente adaptado para tareas de seguridad, patrullaje, logística y capacitación, y de una flota de 90 camionetas cero kilómetro destinadas al patrullaje urbano y rural.
Las unidades serán asignadas a la Unidad Regional I, con base en la ciudad de Santa Fe, una de las zonas con mayor densidad poblacional y demanda operativa de la provincia.
El helicóptero cuenta con un monomotor preparado para tareas operativas de seguridad.
Características del helicóptero
El helicóptero que se suma a la flota aérea de la Policía santafesina es un Robinson R44 Raven I, un monomotor preparado para tareas operativas de seguridad. Está equipado con un motor Lycoming O-540 de seis cilindros, con una potencia de despegue de 230 SHP y una capacidad de carga de hasta 900 libras.
La aeronave está habilitada para operar con dos pilotos y dos pasajeros, y permitirá reforzar tareas de patrullaje preventivo, seguimiento, apoyo en operativos especiales y capacitación del personal.
En cuanto a los móviles terrestres, se trata de 90 camionetas Chevrolet Montana, totalmente equipadas para tareas policiales. Estos vehículos forman parte de un total de 720 unidades adquiridas por el Gobierno provincial durante este año mediante licitación pública, en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.
Las camionetas cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados, rejas de protección para las luces, pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores, lo que las convierte en una herramienta clave para el patrullaje en zonas urbanas, rurales y caminos de difícil acceso.
La aeronave está habilitada para reforzar tareas de patrullaje preventivo, seguimiento, apoyo en operativos especiales y capacitación del personal.
Un acto oficial en La Redonda
La entrega del nuevo equipamiento se realizará este martes 30 de diciembre a las 9, en el predio de La Redonda, ubicado en la intersección de Salvador del Carril y Pedro Vittori, en la ciudad de Santa Fe. Participarán autoridades del Gobierno provincial y representantes de la fuerza policial.
Con la incorporación del helicóptero y las 90 camionetas 0 km, el Gobierno de Santa Fe busca reforzar la capacidad operativa de la Policía en el departamento La Capital, en un contexto donde la seguridad continúa siendo una de las principales demandas ciudadanas. La inversión en equipamiento apunta a mejorar la prevención, el patrullaje y la respuesta ante situaciones de emergencia en todo el territorio.