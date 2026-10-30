Rosario

Pullaro inauguró el Polo de la Niñez y pidió garantizar los derechos de las infancias

El nuevo espacio cuenta con 190 profesionales y guardias presenciales las 24 horas, todos los días del año. Su propuesta se organiza en torno a la “ruta de los derechos”, un recorrido basado en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.