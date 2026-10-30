El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este viernes el Polo de la Niñez en Rosario, un espacio destinado a promover y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. El edificio reúne a 190 profesionales y cuenta con guardias presenciales las 24 horas, durante todo el año, para ofrecer atención continua y facilitar la articulación con los organismos que intervienen en cada caso.
Pullaro inauguró el Polo de la Niñez y pidió garantizar los derechos de las infancias
El nuevo espacio cuenta con 190 profesionales y guardias presenciales las 24 horas, todos los días del año. Su propuesta se organiza en torno a la “ruta de los derechos”, un recorrido basado en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Durante el acto, Pullaro destacó la “motivación y el amor de los trabajadores”, y recordó el estado en que encontró la Secretaría de Niñez al asumir el Gobierno, así como “el dolor de tantos niños, niñas y adolescentes, pero también de los trabajadores, por la vulneración de derechos”.
“Sentimos que teníamos que hacer algo y fue madurando esta idea, por el amor que le pone cada uno de los equipos, para que quienes tienen sus derechos vulnerados puedan vivir una niñez diferente”, afirmó. También convocó a los presentes a seguir “trabajando de la misma manera para que los chicos de la provincia tengan un espacio y sean muy felices”.
Un espacio para garantizar derechos
La diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia recordó que el proyecto comenzó hace tres años, ante la necesidad de dejar atrás “un edificio que dolía mucho, que no les daba dignidad a los chicos ni a los trabajadores”. Y agregó: “Empezamos este camino, que hoy se concreta porque hubo una decisión de mirar al futuro”.
“Lo que estamos haciendo hoy son los próximos 15 o 20 años de un chico”, sostuvo Scaglia. También remarcó que “cuando el Estado les da respuestas a los chicos, el futuro es mejor”.
La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, dijo estar emocionada por la apertura del lugar, que definió como “un sueño”. “Estamos abriendo un espacio que abre el corazón, los brazos y las orejas para cada uno de esos niños, niñas y adolescentes que necesiten que el Estado los escuche y acompañe. Si el Estado no está garantizando los derechos, ¿quién lo va a hacer?”, expresó.
Tejeda agradeció a las organizaciones e instituciones que colaboran en esa tarea y destacó el respaldo del gobernador: “Gracias, Maximiliano Pullaro, porque cuando planteamos que la niñez era una prioridad no era solo en el discurso, sino también en los hechos. Quiero invitarlos a que sigamos trabajando juntos para tener infancias felices”.
La ruta de los derechos
La secretaria de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León, señaló que el Polo representa un avance tanto en infraestructura como en la organización del trabajo. “Este es el único lugar de Argentina y Latinoamérica que estableció la ruta de los derechos. Acá vamos a recibir a todos los niños y niñas que tienen sus derechos vulnerados, porque son sujetos plenos de derechos”, afirmó.
León explicó que el espacio también permitirá promover derechos y capacitar a los adultos. “El problema de los niños siempre somos los adultos”, sostuvo. Además, dijo que Pullaro está cumpliendo con su deseo de dejar un espacio para las infancias al finalizar su gestión. “Hoy estamos haciendo historia”, concluyó.
El edificio, de 2.600 metros cuadrados, está ubicado en la esquina de Sarmiento y Santa Fe y brindará atención a Rosario y a la región sur de la provincia. Fue diseñado a partir del concepto de la “ruta de los derechos”: cada espacio representa un derecho fundamental contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Cuenta con ocho salas de escucha acondicionadas para la atención y el acompañamiento de chicas y chicos, espacios lúdicos para el cuidado y la contención y un auditorio para actividades formativas y de promoción. Allí, niñas y niños podrán conocer sus derechos y participar en propuestas vinculadas con su ejercicio.