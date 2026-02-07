#HOY:

Pullaro encabezará el acto por los 213 años del Combate de San Lorenzo

La actividad se realizará desde las 19 horas en el Campo de la Gloria para rendir homenaje a la histórica batalla librada en 1813, considerada un episodio clave en la gesta independentista argentina.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezará este sábado el acto oficial por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, ocurrido el 3 de febrero de 1813. La conmemoración recuerda un episodio clave de la historia nacional, ya que fue la única acción militar de José de San Martín en suelo argentino y el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo.

El acto se realizará a las 19 en el Campo de la Gloria, en la ciudad de San Lorenzo, y contará con la presencia del presidente Javier Milei.

La celebración central incluirá la tradicional y emblemática carga de caballería de los granaderos, una recreación histórica que rememora el combate librado a orillas del río Paraná. La jornada también contará con el desfile cívico militar, del que participarán fuerzas armadas, instituciones educativas, organizaciones intermedias y entidades de la ciudad, en una manifestación colectiva de memoria y homenaje.

