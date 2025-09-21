Reflexiones

#HOY:

El homenaje al fallecido Fernando Brosutti y las menciones a colegas marcaron una velada emotiva en la Legislatura.

 11:53

La celebración ofrecida por Felipe Michlig se inició con un homenaje. El primer diploma de reconocimiento a la cobertura periodística de la Convención fue para Fernando Brosutti, director de El Protagonista Web, fallecido mientras se desarrollaba la Reforma. Lo recibió su viuda y compañera de trabajo Susana Goris en un momento que conmovió a todos, coronado por un cerrado aplauso a su trayectoria. Hubo además menciones especiales a los colegas que no faltaron a ninguna reunión y de entre ellos se destacó a Lucas Payetta.

Cada uno de los que tomaron la palabra reflexionaron sobre el rol de los periodistas frente al debate público de la Convención, al igual que Michlig cuando propuso un brindis . Los propios cronistas parlamentarios destacaron que la Reforma fue transparente y con acceso público a los debates de las comisiones, incluso a los borradores de los textos que finalmente fueron sancionados, mediante un presente y recordatorio al senador por San Cristóbal.


