Reflexiones

La celebración ofrecida por Felipe Michlig se inició con un homenaje. El primer diploma de reconocimiento a la cobertura periodística de la Convención fue para Fernando Brosutti, director de El Protagonista Web, fallecido mientras se desarrollaba la Reforma. Lo recibió su viuda y compañera de trabajo Susana Goris en un momento que conmovió a todos, coronado por un cerrado aplauso a su trayectoria. Hubo además menciones especiales a los colegas que no faltaron a ninguna reunión y de entre ellos se destacó a Lucas Payetta.
