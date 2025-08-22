Miguel Rabbia propone un registro único de administradores de consorcios en Santa Fe
El diputado provincial impulsa una iniciativa para regular la tarea de quienes gestionan edificios y consorcios en la provincia. Busca establecer normas de buenas prácticas, dar transparencia y brindar garantías tanto a propietarios como a inquilinos.
La iniciativa busca transparencia en la gestión de consorcios. Foto: Fernando Nicola
La administración de consorcios es una tarea central para la vida cotidiana de miles de familias santafesinas que habitan edificios. En ese marco, el diputado provincial Miguel Rabbia habló con CyD Litoral y presentó un proyecto de ley que propone la creación de un registro único de administradores en toda la provincia de Santa Fe. El objetivo es regular la actividad, establecer pautas de transparencia y dar mayores garantías a los vecinos.
Rabbia explicó que la iniciativa busca seguir el ejemplo de otras provincias que ya cuentan con marcos similares: “Queremos que quienes vienen haciendo bien las cosas puedan continuar con tranquilidad y que quienes necesiten mejorar o profesionalizarse lo hagan, bajo normas claras de buenas prácticas”, señaló.
Transparencia y control
De acuerdo con el proyecto, el registro estaría bajo la órbita de la Secretaría de Comercio de Santa Fe y tendría carácter provincial. Esto permitiría centralizar la información sobre quiénes están habilitados para ejercer como administradores, al tiempo que facilitaría controles y auditorías.
“Lo que pretendemos es generar un mecanismo que le dé garantías a propietarios e inquilinos. Los administradores manejan fondos muy importantes: en edificios grandes, hablamos de millones de dólares en concepto de expensas, mantenimientos y servicios. Se trata de recursos que pertenecen a los vecinos y que necesitan ser gestionados con la máxima claridad”, explicó Rabbia.
El legislador hizo hincapié en la necesidad de que los balances y rendiciones de cuentas sean comprensibles para todos: “Queremos que cualquier persona, incluso con formación básica, pueda entender qué se paga y cómo se administra. Eso es clave para evitar irregularidades y dar tranquilidad a las familias que hacen un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes”.
El proyecto será tratado en la Legislatura provincial. Foto: Fernando Nicola
Profesionales y trabajadores vinculados
La iniciativa no solo apunta a quienes ejercen como administradores, sino también a los trabajadores y proveedores de servicios vinculados con la gestión de edificios. Para Rabbia, ordenar la actividad también es un modo de proteger a los empleados que dependen de esos consorcios, como personal de limpieza, mantenimiento, seguridad o encargados de edificios.
“Los administradores tienen delegada la responsabilidad de tutela y cuidado de los inmuebles. Queremos que la ley les dé un marco de actuación claro, que regule las obligaciones y responsabilidades y que al mismo tiempo ponga en valor a quienes cumplen con las normas”, destacó.
En ese sentido, el diputado subrayó que la gran mayoría de los administradores cumplen con su tarea de forma seria y responsable. Sin embargo, reconoció que existen casos puntuales de irregularidades que afectan a la confianza de los vecinos: “Esas picardías que nos enteramos que ocurren de vez en cuando no deben repetirse. Con este proyecto buscamos prevenirlas y dar seguridad jurídica”.
El diputado Miguel Rabbia impulsa un registro único de administradores en Santa Fe.
Una herramienta para propietarios e inquilinos
La propuesta legislativa también busca responder a la demanda de los propietarios e inquilinos, quienes muchas veces desconocen cómo funciona el consorcio o no tienen información clara sobre los gastos comunes.
Para Rabbia, el registro permitirá transparentar la gestión y aportar un nivel de control institucional: “El Estado debe ser garante y tener un rol de contralor. Es una manera de equilibrar la relación entre administradores y vecinos, y de asegurar que las decisiones se tomen con claridad”.
El legislador destacó que se trata de una medida con impacto directo en la vida cotidiana: “La mayor parte de quienes viven en edificios son trabajadores. A ellos queremos darles un orden, un marco de protección y un acceso más sencillo a la información sobre cómo se administran los recursos que ellos mismos aportan”.
El debate ahora se traslada a la Legislatura, donde el proyecto será analizado por las comisiones correspondientes. Si avanza, Santa Fe se sumaría a otras provincias que ya cuentan con un registro de administradores de consorcios, en un paso hacia la profesionalización y la transparencia del sector.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
