Boletín Oficial

El Gobierno reglamentó los retiros voluntarios y definió qué cargos se preservarán

El Ministerio de Desregulación reglamentó el régimen abierto para empleados de la administración central y fijó el circuito para aceptar las desvinculaciones y pagar las compensaciones. La supresión no alcanzará a las Funciones Ejecutivas previstas en las estructuras estatales.