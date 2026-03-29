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Radicalismo y vínculos políticos

Amigo y funcionario de Santa Fe

Hernán Rossi asumió la conducción de la UCR en CABA con respaldo nacional y mantiene un fuerte vínculo con Santa Fe, donde integra el gobierno de Pullaro.

Hernán Rossi asumió en la UCR porteña y refuerza su vínculo político con Santa Fe.Hernán Rossi asumió en la UCR porteña y refuerza su vínculo político con Santa Fe.
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Hernán Rossi asumió la jefatura de la Unión Cívica Radical en CABA, distrito que ese partido gobernó durante muchos años y que hoy hasta carece de representantes en la Legislatura. Al acto lo encabezó Leonel Chiarella, el venadense que preside el radicalismo nacional y hubo varios dirigentes entre ellos el diputado por ese distrito Martín Lousteau.

Sin embargo, Rossi tiene una particular relación con Santa Fe y con los radicales santafesinos a tal punto que el actual gobernador, Maximiliano Pullaro lo designó secretario de la Delegación Federal en CABA del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Pero además, Rossi fue uno de los fundadores de La Cantera, un grupo de jóvenes radicales de todo el país que se formó en Santa Fe y que lideró el porteño junto a la santafesina Carolina Piedrabuena.

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