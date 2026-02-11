#HOY:

A los 62 años

Murió Sandra Mendoza, exdiputada nacional y exesposa de Jorge Capitanich

Tenía complicaciones derivadas por la diabetes y estaba internada hace varios días en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por el partido justicialista de Chaco.

Este miércoles, el partido justicialista de Chaco dio a conocer que falleció la exdiputada nacional Sandra Mendoza a los 62 años, por un cuadro complicado de diabetes. La dirigente estaba internada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires.

Además de su condición diabética, la exesposa de Jorge Capitanich había sufrido hace algunos años un accidente doméstico que le dejó varios problemas de movilidad.

Nacida en 1963 en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Mendoza logró forjar su propio camino en la política más allá de la influencia de su padre, el exjuez del Superior Tribunal de Justicia provincial, Guillermo Estergidio Mendoza.

De profesión kinesióloga, inició su labor parlamentaria como diputada provincial en 2005, años después de haber contraído matrimonio en 1994 con Jorge Capitanich, quien llegaría a la gobernación en 2007.

Noticia en desarrollo...

