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Ante la llegada de “El Niño”

Santa Fe comenzó a limpiar 12 canales troncales del centro provincial

Los trabajos se iniciaron en el Canal Malaquías y abarcarán 352 kilómetros. La inversión supera los $5.000 millones e incluye 17 nodos de monitoreo.

Las máquinas comenzaron a conformar banquinas de trabajo en el Canal Malaquías.Las máquinas comenzaron a conformar banquinas de trabajo en el Canal Malaquías.
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El Gobierno de Santa Fe inició la limpieza y recuperación de 12 canales troncales en el centro provincial. Las obras forman parte del plan hídrico desplegado ante la llegada de “El Niño” y buscan mejorar el escurrimiento en zonas urbanas y productivas.

El primer frente se puso en marcha sobre los 15 kilómetros del Canal Malaquías, donde las máquinas comenzaron a conformar las banquinas de trabajo. La intervención favorecerá el drenaje en Sauce Viejo, Santo Tomé, San Agustín, Franck y Colonia San José.

Una intervención de 352 kilómetros

El proyecto comprende el acondicionamiento de 352 kilómetros y fue adjudicado a MEM Ingeniería. La inversión informada supera los $5.000 millones para recuperar la capacidad hidráulica original de los cursos seleccionados.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó que el programa se desarrolla de manera integral en el sur, el centro y el norte santafesino. Tras Malaquías, está previsto avanzar sobre Las Bandurrias y Las Avispas.

Santa Fe comenzó a limpiar 12 canales troncales del centro provincialLos 17 nodos telemétricos medirán lluvias, niveles hidrométricos y napas freáticas.

La nómina incluye los canales principales N° 1, N° 2, N° 4 y San Ignacio; los secundarios Las Avispas y N° 3; Malaquías, Las Bandurrias, El Retiro, Cañada Sunchales, Empalme San Carlos y el Aliviador Laguna Paiva.

Los departamentos alcanzados

Las intervenciones se distribuyen en La Capital, Castellanos, Las Colonias, San Jerónimo, San Martín, San Cristóbal, Garay y San Justo. Las tareas contemplan limpieza, desbosque, destronque, rectificación de rasantes y recuperación de la capacidad de conducción.

Además, se construirán 17 nodos telemétricos destinados a registrar en tiempo real las precipitaciones, los niveles hidrométricos y las napas freáticas.

La información obtenida será incorporada al sistema de alerta temprana y también se utilizará para planificar nuevas obras y aportar datos a la producción agropecuaria.

Santa Fe comenzó a limpiar 12 canales troncales del centro provincialLa intervención comprende 352 kilómetros distribuidos en 12 cursos del centro provincial.

Trabajos en toda la provincia

Desde el comienzo de la actual gestión se intervinieron más de 5.000 kilómetros de canales en Santa Fe. El objetivo oficial es alcanzar los 7.000 kilómetros recuperados antes de finalizar 2026, equivalentes al 70% de la red provincial.

En el sur se ejecutan trabajos sobre 322 kilómetros de 14 canales y arroyos. Los frentes alcanzan los departamentos General López, Rosario, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Belgrano e Iriondo.

Para el norte fueron proyectadas intervenciones en 259 kilómetros de nueve canales de General Obligado, Vera, 9 de Julio y parte de San Justo. Recursos Hídricos identificó 100 localidades vulnerables, de las cuales 85 ya tienen obras ejecutadas o en marcha.

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