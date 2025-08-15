Fortalecimiento integral

Más de 8.000 personas participaron de las charlas sobre neurociencia y educación emocional en la provincia

La propuesta impulsada por el Gobierno de Santa Fe llegó a 37 localidades del territorio. Las jornadas cuentan con la participación de deportistas, profesores, directivos, y apuntan a la reflexión, así como también la formación emocional en el deporte.