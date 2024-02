Matías Vecino, de Pastoral Social

Vulnerabilidad social: "En Santa Fe la situación es cada vez más dramática"

El sacerdote destaca dos claves de un reciente documento firmado por obispos de todo el país: que el ajuste no lo paguen los más pobres y que no se destruyan las redes de contención. Y señala: "No tenemos que dejar de organizarnos para ayudar".