Ninguno en Santa Fe

En 2025 se cometieron en el país 14 secuestros extorsivos

Es el número más bajo de la última década, luego de que en 2015 llegaran a registrarse 294 episodios. El 64% de los hechos estuvo vinculado al crimen organizado. El rescate llegó a ser pagado en la mitad de los casos, pero en todos las víctimas fueron liberadas.