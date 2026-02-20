El oficialismo busca un dictamen rápido de la reforma laboral en el Senado

La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y este viernes emitirá dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley esa iniciativa clave del gobierno de Javier Milei.
La Libertad Avanza dejó de lado la celebración en Diputados y continúa con la actividad legislativa.
La jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, decidió junto a su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, convocar para las 10 de hoy fin de firmar el despacho con el cambio introducido por Diputados sobre las licencias por enfermedad y accidentes de trabajo.
La intención del oficialismo es dar sanción definitiva a la reforma laboral y a la ley del Régimen Penal Juvenil el viernes 27, dos días antes de que concurra el presidente Javier Milei, a inaugurar el domingo 1 de marzo el período de sesiones ordinarias.
El proyecto que busca sancionar al gobierno de Milei introduce fuertes cambios en el sistema de convenios colectivos de trabajo, en la Ley de Asociaciones Sindicales, limita el derecho de huelga en los servicios públicos, crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos, reduce las indemnizaciones, y establece un banco de horas para no pagar horas extras.
El Senado aprobó el proyecto durante la madrugada del jueves 12 de febrero por 42 votos a 30, con el respaldo de los sufragios oficialistas, y de bloques dialoguistas.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de Modernización Laboral en sesión extraordinaria este viernes. Ahora volverá al Senado para que ratifique el texto y deje firme la ley.
El conteo se llevó un total de 135 votos a favor de la reforma laboral, 115 en contra y ninguna abstención, una tendencia sostenida en la discusión de este proyecto.
El Gobierno busca que se sancione definitivamente antes que el presidente Javier Milei asista al Congreso el domingo 1ro. de marzo. A tal fin, el oficialismo cedió el artículo 44 sobre licencias por enfermedad para que sea aprobado con cambios. Fue la única modificación que se hizo respecto de la redacción que votó el Senado.
Por eso, ahora deberá volver a la Cámara de origen para ser ratificado para su sanción definitiva, en una sesión que está prevista para el próximo viernes 27 de febrero.
El artículo 44 que se eliminó planteaba que “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación”, el trabajador tendría derecho a percibir el 50% del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses si no tuviera personas a cargo, o 6 meses si las tuviera.
Mientras que si la imposibilidad de trabajar no resultara de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibiría el 75% de su salario en los mismos plazos.