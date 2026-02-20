#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En vivo

El oficialismo busca un dictamen rápido de la reforma laboral en el Senado

La Libertad Avanza dejó de lado la celebración en Diputados y continúa con la actividad legislativa.

Plenario de este viernes. Crédito: SenadoPlenario de este viernes. Crédito: Senado
Seguinos en
Por: 

La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y este viernes emitirá dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley esa iniciativa clave del gobierno de Javier Milei.

Mirá tambiénIndemnizaciones, huelgas y nuevas jornadas: los cambios clave de la reforma laboral

La jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, decidió junto a su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, convocar para las 10 de hoy fin de firmar el despacho con el cambio introducido por Diputados sobre las licencias por enfermedad y accidentes de trabajo.

En vivo

La intención del oficialismo es dar sanción definitiva a la reforma laboral y a la ley del Régimen Penal Juvenil el viernes 27, dos días antes de que concurra el presidente Javier Milei, a inaugurar el domingo 1 de marzo el período de sesiones ordinarias.

El proyecto que busca sancionar al gobierno de Milei introduce fuertes cambios en el sistema de convenios colectivos de trabajo, en la Ley de Asociaciones Sindicales, limita el derecho de huelga en los servicios públicos, crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos, reduce las indemnizaciones, y establece un banco de horas para no pagar horas extras.

La votación en el Senado. Crédito: SenadoLa votación en el Senado. Crédito: Senado

El Senado aprobó el proyecto durante la madrugada del jueves 12 de febrero por 42 votos a 30, con el respaldo de los sufragios oficialistas, y de bloques dialoguistas.

Votación en Diputados

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de Modernización Laboral en sesión extraordinaria este viernes. Ahora volverá al Senado para que ratifique el texto y deje firme la ley.

El conteo se llevó un total de 135 votos a favor de la reforma laboral, 115 en contra y ninguna abstención, una tendencia sostenida en la discusión de este proyecto.

El Gobierno busca que se sancione definitivamente antes que el presidente Javier Milei asista al Congreso el domingo 1ro. de marzo. A tal fin, el oficialismo cedió el artículo 44 sobre licencias por enfermedad para que sea aprobado con cambios. Fue la única modificación que se hizo respecto de la redacción que votó el Senado.

(260219) -- BUENOS AIRES, 19 febrero, 2026 (Xinhua) -- Diputados nacionales asisten a la sesión donde se debate el proyecto de Ley de Modernización Laboral, en el Congreso Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 19 de febrero de 2026. La Cámara de Diputados de Argentina inició el jueves el debate por el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, en medio de una huelga general de 24 horas convocada por centrales sindicales y gremios que califican la iniciativa de "regresiva" y consideran que afecta derechos básicos de los trabajadores. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (ah) (vf)Sesión donde se debatió el proyecto de Ley de Modernización Laboral, en el Congreso Nacional. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

Por eso, ahora deberá volver a la Cámara de origen para ser ratificado para su sanción definitiva, en una sesión que está prevista para el próximo viernes 27 de febrero.

El artículo 44 que se eliminó planteaba que “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación”, el trabajador tendría derecho a percibir el 50% del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses si no tuviera personas a cargo, o 6 meses si las tuviera.

Mientras que si la imposibilidad de trabajar no resultara de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibiría el 75% de su salario en los mismos plazos.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Senado de la Nación
Reforma Laboral
Cámara de Diputados de la Nación

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro