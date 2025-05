El próximo miércoles

El Senado vota Ficha Limpia y define si Cristina puede o no ser candidata

Tras postergaciones por pujas de diversos intereses, la norma estaría en condiciones de ser aprobada. Y, si no se le introducen cambios, convertirse en ley. Eso impediría a la ex presidenta postularse en elecciones nacionales, pero no en las provinciales. Qué pasa si la Corte Suprema confirma la condena.