Soluciones judiciales para crear confianza y fortalecer el Estado de derecho en el país

En un contexto donde la relación entre la sociedad y el Poder Judicial suele estar marcada por la distancia y el lenguaje técnico, surge una iniciativa que busca dar vuelta la página. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), en alianza con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Red Federal de Periodismo Judicial, llevó adelante una investigación que se publica en el micrositio "Periodismo enfocado en las soluciones de la Justicia".
La concreción de este espacio contiene 10 investigaciones de respuestas ejecutadas en diferentes jurisdicciones y ámbitos institucionales para mejorar el servicio e incrementar la confianza en el Poder Judicial. Se trata de ideas en marcha con resultados concretos, que pueden ser replicadas en todo el país.
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El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Embajada Británica, no se limita a señalar deficiencias. Por el contrario, pone el foco en 10 casos de éxito —seleccionados entre 45 postulaciones de todo el país— que demuestran que el cambio es posible.
Este contenido aborda historias sobre género en el contexto del microtráfico de drogas; eficiencia en la resolución de pequeñas causas; acceso a derechos en lugares alejados de las sedes tribunalicias; lenguaje claro en las resoluciones de familia; víctimas que reciben atención y acompañamiento; un método para profesionalizar la investigación de crímenes complejos; capacitación para la comunicación pública de noticias judiciales; prevención de la trata y otros delitos mediante el trabajo de sensibilización en las aulas; digitalización de datos y otras medidas de apertura, y sobre la reforma que posibilitó agilizar las adopciones de niños y adolescentes.
Entre 45 propuestas de buenas prácticas recibidas, fueron elegidos 10 periodistas y 5 colaboradores. Estos postulantes seleccionados proceden de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego.
Desde Santa Fe se abordó el caso 7: "Capacitar a periodistas y a fuentes judiciales para construir información confiable", investigación a cargo de la periodista Ileana Hotschewer, con el aporte del jefe de Prensa y Comunicación del Poder Judicial Dr. Martin Ortiz y colegas que realizaron el curso o disertaron en el mismo.
La propuesta
Se trata de una capacitación especializada en justicia y periodismo, a los fines de brindar herramientas a los cronistas para que puedan navegar la complejidad de los procesos judiciales sin caer en errores técnicos o sensacionalismos. Y para que los integrantes del Poder Judicial cuenten con herramientas para desempeñarse ante la prensa y pueden informar lo que sea necesario poner en conocimiento de la opinión pública.
Pero también, aborda la construcción de confianza, a fin de establecer canales de comunicación pública que reduzcan la opacidad institucional, entendiendo a la información judicial como un bien público.
Cabe destacar que Santa Fe desarrolla formalmente desde el año 2006 una política tribunalicia que promueve la transparencia institucional: el Curso de Periodismo Judicial. Mediante la formación técnica, esta propuesta busca romper distancias, silencios y prejuicios entre magistratura y prensa para garantizar una comunicación pública clara y veraz.
Esta política institucional, que se desarrolla de forma ininterrumpida desde hace 20 años, ha logrado lo que parecía imposible: unir a magistrados y periodistas para debatir fuera de la urgencia de la primicia.
Puntos clave
En la investigación desarrollada por Ileana Hotschewer se advierten resultados concretos. En dos décadas, más de 3.500 beneficiarios (periodistas, magistrados, fiscales y empleados judiciales) han pasado por esta formación de 105 horas cátedra.
El fin del "miedo" a la prensa, el curso detectó que el silencio de los jueces no era falta de interés, sino temor a ser malinterpretados por el desconocimiento técnico de los medios. Al capacitar a ambas partes, se redujeron los errores, el sensacionalismo y la opacidad.
Contenidos de vanguardia: el programa no es estático; hoy incluye módulos sobre Inteligencia Artificial, Ley Micaela, derechos humanos y transparencia, adaptándose a los desafíos del siglo XXI.
Puntaje y carrera: una de las claves de su éxito es que la Corte Suprema de Santa Fe otorga puntaje en la carrera judicial a quienes lo cursan, incentivando un compromiso real de los funcionarios.
Efecto multiplicador: la experiencia santafesina ha cruzado fronteras, sirviendo de base para el primer curso de Comunicación Judicial en Iberoamérica, dictado en la República Dominicana.
Como bien define la investigación, esta práctica profesionaliza al periodista como un "intérprete necesario" y sensibiliza a la fuente judicial sobre la importancia de rendir cuentas en un lenguaje accesible. El beneficiario final es el ciudadano, quien recibe información judicial más rigurosa, clara y pedagógica.
Sobre el proyecto
El trabajo fue liderado por Irene Benito con el asesoramiento General Clara Lucarella (ACIJ) y la coordinación del equipo de visualización integrado por Mariana Trigo Viera, en diseño Jésica Oldani, en desarrollo web se desempeñó Cristhian Rodrigo Sosa Zurita. Este trabajo estuvo coordinado en comunicación por Sol Clemente (FOPEA) y contó con la supervisión de FOPEA a través de Amelia Corazza (directora ejecutiva), Fernando Stanich (presidente) y Paula Moreno Román (secretaria) junto a la Supervisión de ACIJ Celeste Fernández (codirectora).
Los resultados de "Periodismo enfocado en las soluciones de la Justicia" serán debatidos y comentados en un acto híbrido previsto para el 18 de marzo de 2026 a las 16 en la Residencia Británica, en la CABA (acceso sólo con invitación por la disponibilidad limitada de espacio).
Estos paneles serán transmitidos en tiempo real por el canal de YouTube de FOPEA para facilitar el acceso de periodistas, actores judiciales, académicos, abogados y representantes de asociaciones civiles de todo el país.
Micrositio
"Periodismo enfocado en las soluciones de la Justicia". Este producto contiene 10 investigaciones de respuestas ejecutadas en diferentes jurisdicciones y ámbitos institucionales para mejorar el servicio e incrementar la confianza en el Poder Judicial, se puede ingresar a través siguiente link: https://buenaspracticasjudiciales.fopea.org/