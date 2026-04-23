Entrevista

"Lo de Traferri no fue un error, fue un horror judicial", dijo el abogado Romera

El abogado defensor, Oscar Romera, se refirió a la decisión de juzgar por separado al senador Armando Traferri respecto de la causa que involucró al ex fiscal Patricio Serjal y a Nelson Ugolini. También explicó la presentación judicial realizada por la defensa.