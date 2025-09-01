Juan Pablo Valdés: “Corrientes ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta”

Los primeros resultados oficiales de las elecciones en Corrientes confirman la victoria de Juan Pablo Valdés, de la alianza Vamos Corrientes, quien será el próximo gobernador.
El gobernador electo y hermano del saliente Gustavo Valdés celebró los resultados que lo tienen como amplio ganador de las elecciones. “Cerramos este capítulo para trabajar juntos en el futuro”, expresó.
Los primeros resultados oficiales de las elecciones en Corrientes confirman la victoria de Juan Pablo Valdés, de la alianza Vamos Corrientes, quien será el próximo gobernador.
Sobre la medianoche del domingo, la página oficial reflejó que con el 27,31% de las mesas escrutadas, el hermano del actual mandatario, Gustavo Valdés, se está imponiendo en primera vuelta con el 51,,68% de los votos.
En segundo lugar, se ubica el candidato de Limpiar Corrientes, Martín Ascúa, con el 20,47%, seguido por Encuentro por Corrientes (ECO), con el 16,57%.
Por su parte, el candidato de La Libertad Avanza se está posicionando en el cuarto lugar, con el 9,35%.
Según destacó Valdés al conocerse los resultados, Corrientes “ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta”. “Cerramos este capítulo para trabajar juntos en el futuro”, expresó el mandatario electo desde el búnker del frente oficialista Vamos Corrientes.
En tanto, el gobernador saliente de Corrientes, Gustavo Valdés, pidió este domingo “trabajar en el diálogo” y destacó el trabajo del espacio Provincias Unidas por el “federalismo”.
Al hablar en el búnker del frente oficialista, el mandatario señaló que “fue de las campañas más sucias que se tenga memoria en los últimos tiempos, pero los correntinos sabemos que no nos doblamos a guachazos y acá estamos parados nuevamente”.
“Corrientes demuestra que el camino es por el centro. Chau a los extremos”, destacó, desde sus redes sociales, el espacio de Provincias Unidas, al que pertenece el gobernador saliente Gustavo Valdés.
Los hermanos Valdés fueron felicitados por los gobernadores que integran ese espacio, que destacaron el “modelo de gestión exitoso” y la defensa del “interior del país”.
“Desde la Provincia Invencible de Santa Fe celebro el gran triunfo de @JPValdesok y todo su equipo. Corrientes sigue de pie mostrando el camino con la enorme gestión del gobernador @gustavovaldesok. Las provincias unidas vamos a hacer posible el desarrollo de Argentina en paz y con progreso para todos”, publicó Maximiliano Pullaro.
“Los correntinos ratificaron un modelo de gestión exitoso que impulsa el desarrollo y se sustenta en los valores de la transparencia y la austeridad. Desde Chubut celebramos este respaldo y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por una Argentina más justa, hermanada y verdaderamente federal”, destacó el mandatario de Chubut, Ignacio Torres.
Por su parte, el gobernador jujeño Carlos Sadir señaló que el triunfo ratifica que “la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país, el interior del trabajo y la producción, con el objetivo de generar más oportunidades para nuestra gente”.
“Felicitaciones a todos los correntinos que se acercaron a las urnas y participaron de la jornada democrática. Y felicitaciones por el triunfo que refleja una gestión que estuvo al lado de la gente”, expresó, por su parte, el presidente de la UCR, Martín Lousteau.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.