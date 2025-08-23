Tras lo ocurrido en el Senado

Villarruel sobre su relación con Milei: "Tenemos un vínculo estrictamente institucional"

“Nos acostumbramos a que los vicepresidentes fueran una figura decorativa. No es mi caso”, aseguró Villarruel, quien sostuvo que presidir el Senado y recorrer el país “forma parte del deber constitucional” que le corresponde.