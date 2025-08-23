Candidato a diputado nacional

Pablo Farías: “Es un honor representar al socialismo y a Provincias Unidas en el Congreso”

El convencional constituyente y actual diputado provincial confirmó su candidatura como diputado nacional dentro de la lista que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro. A la par, destacó el avance de la reforma constitucional santafesina y los consensos alcanzados en las comisiones.