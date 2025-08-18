Elecciones 2025

Gisela Scaglia se lanza al Congreso: “Vamos a defender a Santa Fe”

La vicegobernadora y candidata a diputada nacional por Provincias Unidas habló en CyD Litoral tras el cierre de listas y explicó los motivos de su postulación, su visión de la política y la importancia de defender los intereses santafesinos frente a decisiones nacionales.