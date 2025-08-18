En ExpoVenado

“Nuestro foco está en la gestión y no en la reelección”, afirmó el gobernador Pullaro

En el marco de la 89° edición de ExpoVenado, Maximiliano Pullaro destacó los avances en infraestructura y la gestión de recursos. Además, reiteró su postura frente a los reclamos docentes y la falta de apoyo del Gobierno nacional. También participó de la firma de un convenio por obras hídricas en laguna La Picasa.