Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la presentación hecha, en 2023, por el partido Pais y frente Primero Santa Fe contra la oportunidad de que por primera vez voten en elecciones provinciales jóvenes de entre 16 y 18 años, de manera optativa.
La Corte Nacional cierra una “batalla judicial ganada” para votar a los 16 en Santa Fe
Último capítulo en tribunales para quienes se opusieron al voto joven. Fueron superados por la alta participación sub 18 en 2023 y por la nueva Constitución de 2025.
El máximo tribunal resolvió el 7 de septiembre de 2026 desestimar la presentación directa hecha por esas fuerzas políticas que, tres años atrás, impugnaron una decisión del Tribunal Electoral de Santa Fe y fueron en recurso directo ante la Corte.
El escrito al que esta semana accedió El Litoral considera que “el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa” Y se notifica a las partes.
Fueron los ex diputados provinciales Rubén Giustiniani y Agustina Donnet quienes libraron “una linda batalla ganada”, recordó el ex senador nacional por Santa Fe. “Nosotros hicimos una presentación ante el Tribunal Electoral que nos dio la razón, para que los jóvenes de 16 y 17 años estén habilitados para votar, de forma optativa”.
Fue la primera vez que sucedió en Santa Fe en elecciones provinciales, con un antecedente aún peor: “Santa Fe fue la última provincia en incorporar el voto joven y se hizo a partir de aquella presentación que hicimos con la diputada Donnet. Ya había una legislación nacional al respecto y se daba el absurdo de que los jóvenes podían votar al presidente y no a gobernador”.
“El Partido Pais y el Frente Primero Santa Fe impugnaron esa resolución del Tribunal Electoral y perdieron y finalmente recurrieron a la Corte Nacional. En el mientras tanto fue una batalla ganada porque los jóvenes pudieron votar, y fueron muchísimos a votar pese al poco tiempo y a la poca información que hubo”, por una parte.
“Por otra, fue muy pero muy importante que pudiéramos también por nuestra iniciativa que esté consagrado en la Constitución Provincial el voto joven. Era una vergüenza que solo en Santa Fe no pudieran elegir, por suerte se ganó esa pulseada”, subrayó.
Giustiniani explicó que “fue un debate que ahora definitivamente hemos superado a partir de lo dispuesto por la Constitución de 1962, ahora reformada, planteaba el voto desde los 18 años y era lo lógico en aquella época. Había quedado totalmente desfasada”, indicó.
Indicó además que a nivel provincial “la Corte se pronunció a favor luego del acto electoral de 2023 y entonces opinaron sobre el fondo del asunto: el derecho democrático a poder elegir representantes”.
La sentencia de la Corte nacional indica que las agrupaciones "Partido Político País" y "Frente Primero Santa Fe" fueron representados por Mario Atilio Deschi y Néstor Darío Deschi, con el patrocinio letrado de María Alejandra Bachmann.
Coincidencia
La cuarta disposición transitoria de la Constitución de la Provincia Invencible de Santa Fe indica que “Hasta tanto la Legislatura sancione la ley electoral conforme a lo establecido en el artículo 56, se incorporarán al padrón las personas mayores de dieciséis años de edad y las personas extranjeras a los fines de que puedan ejercer el derecho de sufragio”.
Curiosamente, en la misma semana en que se conoce el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se promulgó en el Nuevo Código Electoral de Santa Fe que por cierto ha cumplido con la citada cláusula transitoria, con un muy alto consenso en las dos Cámaras.