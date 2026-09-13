Lo ratificó la Corte Suprema nacional

Las tasas municipales deben responder a servicios concretos para ser válidas

El máximo tribunal revocó un fallo que había avalado una contribución cobrada por la Municipalidad de Córdoba a una entidad bancaria. El fallo retoma una línea jurisprudencial que ya había cuestionado mecanismos similares en Córdoba y otras jurisdicciones.